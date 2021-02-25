52-летний моряк Видам Перевертилов упал за борт с грузового корабля в Тихом океане, провел в воде 14 часов и выжил благодаря тому, что зацепился за мусор.
Об этом сообщает BBC.
Перевертилов считает, что решение подплыть к «черному пятну» спасло ему жизнь. Оказалось, что это был рыбацкий буй, за который он держался, вплоть пока его не спасли.
– Он не был привязан ни к чему, ни к лодке, это был просто кусок морского мусора, - рассказал моряк.
Моряк Перевертилов — литовский главный инженер компании Silver Supporter, которая осуществляла перевозки между новозеландским портом Тауранга и островом Питкэрн. Сын моряка рассказал, что тот после смены в машинном отделении почувствовал «жар и головокружение». Затем он вышел на палубу подышать свежим воздухом и упал (вероятно, потерял сознание). Не зная, что за борт упал человек, корабль плыл. Экипажу корабля понадобилось около шести часов, чтобы заметить, что их инженер пропал, после чего капитан развернул корабль.
Команда определила его приблизительное местонахождение, просмотрев рабочие журналы, которые показали, что последний раз он был на рабочем месте в 4 утра. В то время координаты корабля находились примерно в 780 км от Южных островов Французской Полинезии.
Сообщение о бедствии передали по радиосвязи судам, находившимся в этом районе. Самолеты французского военно-морского флота присоединились к поискам с Таити, а метеорологическая служба Франции изучала ветры, чтобы вычислить возможные модели дрейфа. Но в конце концов Перевертилова нашел его собственный корабль. Когда моряк наконец увидел на горизонте свой корабль, он помахал рукой и закричал. Примечательно, что один из членов экипажа услышал «слабый человеческий крик». Его сын Марат отметил, что отец после спасения выглядел примерно на 20 лет старше и очень усталым.
Напомним, в Украину вернулись четверо граждан — это члены экипажа танкера Captain Khayyam, который 13 февраля 2016 года задержали в территориальных водах Ливии. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
52-летний моряк Видам Перевертилов упал за борт с грузового корабля в Тихом океане, провел в воде 14 часов и выжил благодаря тому, что зацепился за мусор.
Об этом сообщает BBC.
Перевертилов считает, что решение подплыть к «черному пятну» спасло ему жизнь. Оказалось, что это был рыбацкий буй, за который он держался, вплоть пока его не спасли.
– Он не был привязан ни к чему, ни к лодке, это был просто кусок морского мусора, - рассказал моряк.
Моряк Перевертилов — литовский главный инженер компании Silver Supporter, которая осуществляла перевозки между новозеландским портом Тауранга и островом Питкэрн. Сын моряка рассказал, что тот после смены в машинном отделении почувствовал «жар и головокружение». Затем он вышел на палубу подышать свежим воздухом и упал (вероятно, потерял сознание). Не зная, что за борт упал человек, корабль плыл. Экипажу корабля понадобилось около шести часов, чтобы заметить, что их инженер пропал, после чего капитан развернул корабль.
Команда определила его приблизительное местонахождение, просмотрев рабочие журналы, которые показали, что последний раз он был на рабочем месте в 4 утра. В то время координаты корабля находились примерно в 780 км от Южных островов Французской Полинезии.
Сообщение о бедствии передали по радиосвязи судам, находившимся в этом районе. Самолеты французского военно-морского флота присоединились к поискам с Таити, а метеорологическая служба Франции изучала ветры, чтобы вычислить возможные модели дрейфа. Но в конце концов Перевертилова нашел его собственный корабль. Когда моряк наконец увидел на горизонте свой корабль, он помахал рукой и закричал. Примечательно, что один из членов экипажа услышал «слабый человеческий крик». Его сын Марат отметил, что отец после спасения выглядел примерно на 20 лет старше и очень усталым.
Напомним, в Украину вернулись четверо граждан — это члены экипажа танкера Captain Khayyam, который 13 февраля 2016 года задержали в территориальных водах Ливии. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.