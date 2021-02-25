52-летний моряк Видам Перевертилов упал за борт с грузового корабля в Тихом океане, провел в воде 14 часов и выжил благодаря тому, что зацепился за мусор.

Об этом сообщает BBC.

Перевертилов считает, что решение подплыть к «черному пятну» спасло ему жизнь. Оказалось, что это был рыбацкий буй, за который он держался, вплоть пока его не спасли.

– Он не был привязан ни к чему, ни к лодке, это был просто кусок морского мусора, - рассказал моряк.

Моряк Перевертилов — литовский главный инженер компании Silver Supporter, которая осуществляла перевозки между новозеландским портом Тауранга и островом Питкэрн. Сын моряка рассказал, что тот после смены в машинном отделении почувствовал «жар и головокружение». Затем он вышел на палубу подышать свежим воздухом и упал (вероятно, потерял сознание). Не зная, что за борт упал человек, корабль плыл. Экипажу корабля понадобилось около шести часов, чтобы заметить, что их инженер пропал, после чего капитан развернул корабль.