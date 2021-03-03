В центре Николаева посетитель кофейни кричал и оскорблял баристу за то, что она обслуживала его на украинском языке.

Об этом написала жительница Николаева Анна Козориз на своей странице в Facebook.

По ее словам, мужчина довел работницу заведения до слез, другая посетительница даже не захотела выходить из кафе, чтобы не оставлять баристу наедине с обидчиком. При этом, когда приехали владельцы заведения, мужчина не смог объяснить свою претензию.

О том, отреагировали ли на инцидент правоохранители, пока ничего не известно.

Напомним, ранее жительница Днепра опубликовала видео в соцсети, на котором бариста одного из заведений сказала, что не знает украинского, а «Днепр — это русский город, и всегда таким был».

Когда клиентка попросила обслуживать ее на украинском, сотрудница заведения отказалась. Позже стало известно, что ее уволили.