В Днепре бариста одной из кофеен отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и назвала город русским. Ее уволили.

Об этом пишет hromadske.

Жительница Днепра Анна Счасна рассказала, что бариста начала с ней говорить по-русски. Когда клиентка попросила обслуживать ее на украинском, сотрудница заведения отказалась.

Кроме того, жительница Днепра опубликовала видео в соцсети. В нем можно услышать, как бариста сказала, что не знает украинского, и «Днепр — это русский город, и всегда таким был».

В то же время владелица заведения Инна Прудка заявила, что уволила баристу, однако не поддерживает клиентку, потому что считает, что человек может говорить по-русски.

— Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она ее не знает, то зачем ее поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу, - пояснила владелица кафе.

Напомним, что 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский.

Следовательно, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей, должны предоставлять информацию о товарах и услугах, а также обслуживать людей именно на украинском.

Это касается как продавцов, так и исполнителей. Где бы вы ни получали услугу ㅡ в супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине ㅡ вас должны обслуживать на государственном языке.

В то же время информация может дублироваться на иностранном языке, а по индивидуальному требованию клиента обслуживать могут на языке, приемлемом для обеих сторон.