У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Сьогодні, 26 січня, у Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні, який буде працювати над відновленням громад та надавати допомогу мешканцям регіону.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Відкриття офісу стало можливим у межах трирічного Стратегічного партнерства для Миколаєва, укладеного між Урядом Данії, ПРООН, обласною та міською адміністраціями. Програма має бюджет понад 36 мільйонів доларів і спрямована на прискорення відбудови Миколаївщини, відновлення критичної інфраструктури, підтримку місцевої економіки, зміцнення інституцій та підвищення стійкості громад.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма зазначив, що відкриття офісу в Миколаєві є довгостроковою інвестицією, яка має посилити спроможність організації підтримувати громади Миколаївської області на шляху до відновлення, реконструкції та сталого розвитку.

— В Україні, ми щиро сподіваємося, що ця ініціатива дасть результат і буде продуктивною з точки зору підтримки тих процесів, які ви реалізуєте. Важко пригадати, коли востаннє була можливість бути тут, адже ми постійно працюємо в інтенсивному режимі. Тому я не затримуватимусь надовго, але хочу висловити щиру подяку. Хочу також зазначити: ви, безумовно, розумієте, що це не однорічна ініціатива. Це інвестиція в довгострокову перспективу. Я переконаний, що співпраця та партнерство з усіма вами дозволять виконати це зобов’язання. Ми справді з нетерпінням очікуємо на роботу з тими, хто щодня працює тут, щоб зробити життя громадян кращим, — сказав Ауке Лотсма.

Керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен розповів, що протягом наступних трьох років у регіоні реалізовуватимуть проєкти у сферах охорони здоров’я, підтримки ветеранів, розвитку адміністративних послуг та освіти.

— Сьогодні ми урочисто відкрили новий офіс ПРООН у Миколаєві. Протягом наступних трьох років тут реалізовуватимуться проєкти в багатьох сферах: ремонт і модернізація лікарень, надання послуг ветеранам, відкриття та розвиток центрів надання адміністративних послуг по всій Миколаївській області. Це важлива подія, адже тепер у місті працюватимуть колеги з ПРООН, з якими ми зможемо співпрацювати в щоденному режимі, — каже Якоб Хансен.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен. Фото: МикВісті

Він додав, що сьогодні в місті вже відкрили кол-центр у медичному закладі, а сфера охорони здоров’я залишатиметься пріоритетною для подальших проєктів. Також планується приділяти значну увагу ветеранській підтримці та розвитку освіти, зокрема підтримувати навчальні заклади для підготовки фахівців технічних спеціальностей, які нині найбільш затребувані в регіоні, зокрема слюсарів, зварювальників та інших робітничих професій.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що раніше найближчий офіс ПРООН знаходився в Одесі, і тепер його відкриття в Миколаєві дозволяє значно покращити співпрацю та присутність організації безпосередньо в регіоні. За його словами, це полегшить реалізацію проєктів та зробить підтримку громад більш доступною й ефективною.

— Я вважаю, що сьогоднішнє відкриття є логічним кроком, на який ми всі чекали. Цілком логічно, що офіс розташований у Миколаєві — місті, яке активно підтримує розвиток регіону, а також, де розташоване Посольство Данії, яке поділяє бачення ПРООН і значною мірою фінансується урядом Данії. Для нас велика честь і відповідальність мати вас тут. Це означає, що співпраця в майбутньому стане простішою, доступнішою та ефективнішою. Раніше ми почувалися «молодшими братами» Одеси, оскільки там був найближчий офіс, а тепер можливості для роботи в регіоні значно розширилися, і це важливо для реалізації спільних ініціатив, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв. Фото: МикВісті

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, також підкреслив значення цього кроку для розвитку регіону. За його словами, присутність офісу дозволить підвищити ефективність роботи, зміцнити комунікацію та сприяти реалізації спільних проєктів.

— Переконаний, що для того, щоб працювати ще ефективніше, було необхідно відкрити офіс саме тут. Я вірю, що вам це вдалося, і дуже радий, що це вже стало реальністю. Відкриття офісу значно покращить нашу комунікацію, і для нас це не стало несподіванкою. Тепер у вас є команда та волонтери, і я переконаний, що це допоможе виконувати спільну роботу ще якісніше. Наступного року нас чекає великий обсяг роботи. Важливо налагоджувати комунікацію, підтримувати один одного та демонструвати європейським громадянам, як ми працюємо. Це надзвичайно важливо для нашого регіону, адже ми маємо масштабні плани з розвитку та відновлення економіки з урахуванням майбутніх викликів, — підсумував Віталій Кім.

Фоторепортаж

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Відкриття офісу Програми розвитку ООН у Миколаєві. Фото: МикВісті

Нагадаємо, ще восени повідомлялось про відкриття офісу Програми розвитку ООН (ПРООН) у Миколаєві для співпраці між міжнародними партнерами та місцевою владою.