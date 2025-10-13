У Миколаєві з’явиться офіс ПРООН для співпраці з міжнародними партнерами

ПРООН відкриє офіс у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві планують відкрити офіс Програми розвитку ООН (ПРООН) для співпраці між міжнародними партнерами та місцевою владою.

Це обговорили начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма під час зустрічі 13 жовтня.

Під час переговорів сторони обговорили результати вже реалізованих проєктів та окреслили подальші напрямки співпраці.

Віталій Кім подякував представникам ПРООН за підтримку програм, які допомагають громадам області відновлювати інфраструктуру та розвивати людський потенціал. За його словами, відкриття офісу ПРООН у Миколаєві сприятиме постійній комунікації з громадами та підприємцями, а також зміцнить економічний розвиток регіону.

— Ми працюємо над тим, щоб регіон мав необхідні резерви, але не менш важливою є стратегічна частина — відбудова економіки. Нам потрібно навчати людей заробляти, створювати бізнес, розвивати громади. Відкриття офісу ПРООН у Миколаєві допоможе посилити цю роботу на місці, забезпечити постійну комунікацію з громадами та підприємцями, — зазначив Віталій Кім.

ПРООН відкриє офіс у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

Ауке Лотсма, у свою чергу, висловив вдячність за підтримку та підкреслив важливість місцевого лідерства. Він повідомив, що ПРООН планує відкрити офіс у Миколаєві вже до кінця року, щоб покращити координацію спільних дій.

Представник також зазначив, що організація працює у партнерстві з урядом Данії та іншими міжнародними інституціями над проєктами у сфері енергетики, відновлення, освіти та водопостачання. Зокрема, розглядається масштабна програма Європейського інвестиційного банку на суму близько 200 мільйонів євро, яка передбачає і підтримку Миколаєва.

— Ми переконані, що місцеве лідерство має вирішальне значення. Саме тому важливо чути ваші пріоритети й спільно вибудовувати ефективну підтримку. Для нас це велика честь працювати поруч із тими, хто щодня тримає удар. Ми плануємо відкрити офіс ПРООН у Миколаєві вже до кінця року, щоб забезпечити ще кращу координацію наших дій, — зазначив Ауке Лотсма.

Особливу увагу під час зустрічі приділили розвитку освіти. За словами Ауке Лотсми, ПРООН готова підтримувати ініціативи, спрямовані на створення шкіл і університетів як просторів для інновацій, партнерства та цифрової освіти. Організація розвиватиме менторські програми й підвищення кваліфікації педагогів.

Також ішлося про розбудову місцевих громад. У Миколаївській області впроваджено підхід, який мотивує громади не чекати зовнішньої допомоги, а самостійно шукати проєкти, партнерів та інвесторів.

