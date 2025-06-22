Розмінування майбутнього: рятувальники Миколаївщини використовуватимуть ШІ для знаходження мін

Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye». Фото: ДСНС

Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye», яка допоможе ефективніше виявляти боєприпаси та вибухонебезпечні предмети на території області.

Як повідомили у обласному ДСНС, проєкт реалізовується в межах Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Люксембургу.

За даними відомства, система поєднує магнітометрію з високоточними аерофото- та інфрачервоними знімками, що дозволяє дистанційно обстежувати великі площі територій, забруднених залишками війни.

Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye». Фото: ДСНС Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye». Фото: ДСНС

Завдяки використанню штучного інтелекту «Mines Eye» здатна ідентифікувати вибухонебезпечні об'єкти, зокрема протитанкові міни, навіть під рослинністю. Система створює детальні карти та аналітичні звіти, допомагаючи фахівцям приймати більш зважені та безпечні рішення перед початком розмінування, як ручного, так і механізованого.

Протягом останніх п’яти місяців сапери, які пройшли спеціальне навчання в межах програми ПРООН, уже обстежили понад 360 гектарів небезпечних і потенційно забруднених територій у Миколаївській та Харківській областях.

Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye». Фото: ДСНС Саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye». Фото: ДСНС

Заступник Генерального секретаря ООН і виконувач обов’язків адміністратора ПРООН Хаолян Сюй наголосив на важливості синергії між українськими технологіями та міжнародною підтримкою.

— Завдяки таким інструментам ми можемо повертати землю громадам швидше та безпечніше, забезпечуючи захист тим, хто цього потребує. Гуманітарне розмінування — це не лише про знешкодження мін, а й про повернення безпеки, відбудову життя та розвиток економічного потенціалу, — зазначив Хаолян Сюй.

У майбутньому систему «Mines Eye» планують повноцінно інтегрувати в роботу підрозділів ДСНС по всій Україні, зокрема на територіях зі складною місцевістю, високим рівнем забруднення та обмеженим доступом.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині планують створити Центр підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді.