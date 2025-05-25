На Миколаївщині планують створити Центр підводного розмінування
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- Альона Коханчук
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18:15, 25 травня, 2025
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На Миколаївщині може з’явитися Центр підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді.
Можливість його створення обговорили під час візиту посла Данії в Україні Олє Егберга Міккельсена до Миколаївської області, повідомляє Миколаївська ОВА.
Посол зустрівся з місцевими водолазами-саперами та ознайомився з їхньою роботою та побачив, як у регіоні проводять підводне розмінування, рятувальні та пошукові роботи на воді. Також представникам посольства показали обладнання, яке використовують водолази.
Нагадаємо, що Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найбільшою кількістю постраждалих внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.
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