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На Миколаївщині планують створити Центр підводного розмінування

На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС

На Миколаївщині може з’явитися Центр підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді.

Можливість його створення обговорили під час візиту посла Данії в Україні Олє Егберга Міккельсена до Миколаївської області, повідомляє Миколаївська ОВА.

Посол зустрівся з місцевими водолазами-саперами та ознайомився з їхньою роботою та  побачив,  як у регіоні проводять підводне розмінування, рятувальні та пошукові роботи на воді. Також представникам посольства показали обладнання, яке використовують водолази.

На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС
На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС
На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС
На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС
На Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНСНа Миколаївщині посол Данії ознайомився з роботою водолазів-саперів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найбільшою кількістю постраждалих внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.

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