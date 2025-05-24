З початку вторгнення на Миколаївщині від мін постраждали 140 людей, — Кім

Не розірвані снаряди лежать на зруйнованих подвірʼях. Фото «МикВісті»

Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найбільшою кількістю постраждалих внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

— Ми входимо до трійки найзамінованіших областей, тому в нас і випадків, на жаль, більше. Загалом у нас 31 людина загинула з початку повномасштабного та 140 людей постраждали. Але маю сказати, що у 2023 році було близько 60 осіб, у 2024 — 30, а у 2025 році — 10. Тобто тенденція знижується через те, що майже 168 тисяч гектарів вже розмінували, — зазначив очільник ОВА.

За його словами, вже розміновано майже 168 тисяч гектарів земель. У розмінуванні задіяно понад 196 груп, що налічують близько тисячі людей. До робіт долучаються як фахівці з інших областей України, так і міжнародні партнери.

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Раніше повідомлялось, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося дев’ять випадків, пов’язаних із необережним поводженням із вибухонебезпечними предметами.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.