Мінна небезпека на Миколаївщині: з початку року постраждали 9 людей, серед них діти
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- Марія Хаміцевич
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11:11, 21 травня, 2025
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З початку 2025 року в Миколаївській області сталося дев’ять випадків, пов’язаних із необережним поводженням із вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Найбільше випадків зафіксовано в Миколаївському районі — чотири, у Баштанському — три. Ще по одному випадку зареєстровано у Вознесенському та Первомайському районах.
«Як бачимо, про абсолютну безпеку сьогодні ми не можемо говорити взагалі», — наголошують рятувальники.
За їх словами, особливе занепокоєння викликає те, що серед постраждалих є діти. В одному з випадків дитина отримала поранення, ще одна — загинула.
Фахівці закликають громадян бути максимально обережними, не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них рятувальникам або поліції.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.
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