Мінна небезпека на Миколаївщині: з початку року постраждали 9 людей, серед них діти

Небезпечна територія в одному з миколаївських лісів. Архівне фото: «МикВІсті»

З початку 2025 року в Миколаївській області сталося дев’ять випадків, пов’язаних із необережним поводженням із вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Найбільше випадків зафіксовано в Миколаївському районі — чотири, у Баштанському — три. Ще по одному випадку зареєстровано у Вознесенському та Первомайському районах.

«Як бачимо, про абсолютну безпеку сьогодні ми не можемо говорити взагалі», — наголошують рятувальники.

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За їх словами, особливе занепокоєння викликає те, що серед постраждалих є діти. В одному з випадків дитина отримала поранення, ще одна — загинула.

Фахівці закликають громадян бути максимально обережними, не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них рятувальникам або поліції.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.