Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найвищою кількістю постраждалих через підриви на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Станом на сьогодні офіційно зареєстровано 102 випадки.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни».

Втім, реальна кількість інцидентів, імовірно, вища — через неповну реєстрацію подій. Така статистика свідчить про високий рівень мінної небезпеки в регіоні та актуальність посилення інформаційної роботи з населенням.

За результатами національного дослідження ПРООН у партнерстві з BBC Media Action та Humanity and Inclusion, лише 42% українців вважають, що мають достатньо інформації про мінну загрозу. Це вказує на необхідність нових підходів до інформування громадян.

Оцінка рівня проінформованості українців щодо ВНП. Ілюстрація: ПРООН в Україні

Нагадаємо, з початку 2025 року в Миколаївській області сталося дев’ять випадків, пов’язаних із необережним поводженням із вибухонебезпечними предметами.