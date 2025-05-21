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Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найвищою кількістю постраждалих через підриви на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Станом на сьогодні офіційно зареєстровано 102 випадки.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни».

Втім, реальна кількість інцидентів, імовірно, вища — через неповну реєстрацію подій. Така статистика свідчить про високий рівень мінної небезпеки в регіоні та актуальність посилення інформаційної роботи з населенням.

За результатами національного дослідження ПРООН у партнерстві з BBC Media Action та Humanity and Inclusion, лише 42% українців вважають, що мають достатньо інформації про мінну загрозу. Це вказує на необхідність нових підходів до інформування громадян.

Оцінка рівня проінформованості українців щодо ВНП. Ілюстрація: ПРООН в УкраїніОцінка рівня проінформованості українців щодо ВНП. Ілюстрація: ПРООН в Україні

Нагадаємо, з початку 2025 року в Миколаївській області сталося дев’ять випадків, пов’язаних із необережним поводженням із вибухонебезпечними предметами.

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