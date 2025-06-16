У Баштанці відкрили громадський хаб за підтримки Данії та ПРООН

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

У Баштанці відкрили громадський хаб за підтримки уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Простір створено в межах грантової ініціативи для підвищення соціальної згуртованості та підтримки місцевих ініціатив.

Про це повідомляє ПРООН в Україні.

Громадський хаб створили як безпечне місце для спілкування, навчання та отримання корисної інформації для жителів громади. Він допоможе людям більше взаємодіяти між собою, налагоджувати співпрацю з місцевою владою та залучати активних громадян до відновлення й розвитку громади.

Простір розташований у приміщенні відділу освіти Баштанської міської ради, яка долучилася до проєкту шляхом співфінансування ремонтних робіт. Загальний обсяг підтримки склав 40 тисяч доларів.

Новий простір облаштований сучасною комп’ютерною технікою та меблями. У хабі планується проведення освітніх, консультативних і психологічних заходів, зокрема індивідуальних сесій з елементами арттерапії, школи проєктного менеджменту та курсів комп’ютерної грамотності. Також хаб працюватиме як платформа для взаємодії з молодіжною радою та радою ВПО.

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Громадський хаб у Баштанці. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Нагадаємо, Уряд Данії профінансував 33 проєкти на загальну суму 477,3 мільйона гривень у Миколаївській області.