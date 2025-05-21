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Данія профінансувала на ₴477 млн проєктів по Миколаївщині через систему DREAM

Уряд Данії профінансував 33 проєкти на загальну суму 477,3 мільйона гривень у Миколаївській області. 

Ці кошти витратили на закупівлю обладнання та капітальний ремонт у сферах освіти, енергетики, водопостачання та соціального захисту. Відповідні дані опубліковані на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Зокрема, уряд Данії профінансував відновлення житлових кварталів у Лісках та Корабельному, будівництво Центру надання адмінпослуг у Заводському районі, закупівлю дизельних генераторів та мобільних котелень для облтеплоенерго, генераторів для водоканалу. Кошти також витратили на ремонт бомбосховищ у палаці творчості учнів, школах та дитячих садочках міста, реконструкцію Миколаївського будівельного коледжу. 

Нагадаємо, Данія збирається продовжити фінансувати відновлення пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві. Однак це відбудеться лише після завершення таких робіт навесні 2025 року у мікрорайоні Ліски та Корабельному районі.

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Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.

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