С 16 января 2021 года вступит в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Об этом говорится в законе Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает Украинская правда.

Документ предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей украинском языке.

Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.д.

Производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.

При этом только по просьбе клиента предоставитель услуг или продавец могут осуществить обслуживание на другом языке.

– По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон, - говорится в документе.

В случае нарушений со стороны работников сферы услуг и компаний каждый гражданин сможет обратиться к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

В начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».