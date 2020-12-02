Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.

— В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был — обслуживание должно быть на украинском, — написал Тарас Креминь.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».