Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.
— В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был — обслуживание должно быть на украинском, — написал Тарас Креминь.
Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.
— В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был — обслуживание должно быть на украинском, — написал Тарас Креминь.
Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
|
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