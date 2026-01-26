Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Голова Заводського районного суду Сергій Щербина. Фото: МикВісті

Голова Заводського районного суду Миколаєва Сергій Щербина не погоджуються з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції. Суддя стверджує, що зауваження НАЗК ґрунтуються на неповному врахуванні доходів його родини.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Суддя зазначає, що перевірка його декларації була ініційована не автоматично, а за заявою невідомої особи, за результатами якої НАЗК склало адміністративний протокол за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення вимог фінансового контролю. Однак він наголошує, що йдеться не про корупційне правопорушення, а про адміністративне, пов’язане з корупцією, що, відповідно до законодавства, не передбачає наявності корисливого мотиву чи зловживання службовим становищем.

14 січня у Вітовському районному суді Миколаївської області почали слухати адміністративну справу щодо голови Сергія Щербини.

— Перевірка — це звичайна процедура, яку проходять всі. В моєму випадку це, як мені повідомили і як зазначено в самій довідці, вона проводилась за заявою якоїсь невідомої особи. За результатами вказаної перевірки було складено протокол. Протокол складено і притягнено саме до адміністративної відповідальності за статтею 172 з позначкою 6 — порушення вимог фінансового контролю. Ця норма в кодексі про адміністративне правопорушення розміщується в главі 13А, яка має назву адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. Є певна юридична термінологія: корупційне правопорушення і правопорушення, пов'язане з корупцією. Вони відрізняються. Якщо дивитися закон про запобігання корупції, а саме він розшифровує цю термінологію, то правопорушення пов'язане з корупцією — це правопорушення, яке не має ознак корупції, але пов'язано з порушенням фінансової дисципліни. Саме на цьому хотів акцентувати увагу, що це не корупційне правопорушення. Вони склали відповідний протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, зазначивши в ньому ті недоліки, які вони знайшли. Саме в адміністративному протоколі описується склад адміністративного правопорушення. Вони писали в протоколі, що нібито мною внесено недостовірні відомості щодо наявності в мене можливості здійснити фінансове збереження, — пояснює Сергій Щербина.

Суддя пояснює, що станом на 2020 рік мав 1,8 мільйона гривень, до яких додались накопичення за 2021-й рік. І у підсумку у декларації він зазначив 2,3 мільйона гривень.

НАЗК ж стверджує, що Сергій Щербина не міг мати таку суму через певні витрати. Однак суддя запевняє, що агентство з питань запобігання корупції не врахувало зароблений його дружиною 1 мільйон гривень.

— Неприємно, коли мені кажуть, ваша дружина не працювала. Я з цим категорично не згоден. Моя дружина працювала. Вона організувала з партнеркою школу дитячого акторства у Херсоні. Дітки їздили на знімальні майданчики, знімались в фільмах, приїжджали до них відомі актори, проводили майстер-класи. Діти там займались до вечора. Ми всі відчували її відсутність вдома і казати, що вона не працювала, ну це не дуже правильно. Фактично дружина там була до 24 лютого 2022-го року. Ми як чиновники вказуємо будь-які доходи, які отримують члени нашої родини. Якщо ми з дружиною разом працювали, я на своїй роботі, вона на своїй роботі, то, відповідно до сімейного законодавства, це наш сукупний сімейний доход. Ми маємо його задекларувати. Ми не відрізняємо її кошти, мої. Немає ніякої різниці. Це спільне наше майно. В декларації вказується дохід дружини. Серед її заощаджень нічого вказано не було. Всі залишкові кошти, які залишились у нас, вони спільні, були відображені як мої заощадження. Тим більше, я показую, що саме я зняв зі своїх карток відповідні кошти, які додав до своїх збережень. Наперед не буду забігати, але ми надамо в суд відповідні докази, — запевняє посадовець.

Окремо голова суду прокоментував питання щодо корпоративних прав на ТОВ «Ейланд» та автомобіля Range Rover Sport, яких не було зазначено у декларації посадовця за 2021 рік.

Він пояснив, що товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване його дружиною ще до укладення шлюбу. Суддя стверджує, що підприємство фактично не здійснювало діяльності протягом багатьох років. За словами судді, у протоколі НАЗК ці обставини не стали предметом окремого аналізу.

— ТОВ було зареєстровано моєю дружиною ще до шлюбу зі мною. Потім це підприємство, скоріше за все, не закрили, і воно формально існувало. Я навіть про нього не знав і не зазначав його ні в деклараціях за 2018, 2019 чи 2020 роки. З 2013 року цим підприємством ніхто не користувався, туди не надходило жодної копійки, і дружина про нього просто забула, — пояснив він.

Також він прокоментував не вказаний автомобіль Range Rover Sport 2021 року випуску. За його словами, це майно не стало предметом дослідження НАЗК, бо суддя пояснив їм, що до придбання нового автомобіля його дружина володіла Range Rover 2018 року, який у 2021 році обміняли в автосалоні за процедурою трейд-ін.

— Ми приїхали в автосалон, де наш автомобіль оцінили і прийняли в рахунок вартості нового з доплатою. Старий автомобіль ми там залишили, його продали в січні 2022 року. І фактично в мене не було ні права власності, ні права користування ним. Новий автомобіль був зареєстрований і зазначений мною в декларації, — заявив він.

Нову машину вартістю у понад 4 мільйони гривень суддя пояснив тим, що взяв його у кредит, продавши попередню автівку Range Rover Evoque, яким він володів з 2021 року.

— Хочу сказати, що практично всі транспортні засоби, які я купував в своєму житті, всі були в кредит. Evoque я взяв у кредит. Три роки сплачував, виплатив і машину продав. Ці кошти з додаванням невеликої різниці до сплати 50% за новий автомобіль. І знов ж таки оформив на нього кредит. Банк перевірив мою фінансову спроможність, погодив мені видачу кредиту і таким чином я став власником нового автомобілю Range Rover Sport, — сказав Сергій Щербина.

Коментуючи питання про те, чи має справа не лише юридичний, а й публічний та репутаційний вимір для судової системи, голова суду зазначив, що подібні адміністративні справи є поширеними в судовій практиці. Водночас він визнав, що у випадках, коли йдеться про осіб, які займають особливо відповідальне становище, суспільна увага до таких проваджень значно зростає.

— Коли мова йде про суб’єктів, які займають особливе відповідальне становище, будь-яке правопорушення викликає підвищену увагу. Якщо для суду це звичайна справа, то для суспільства вона, безумовно, має відповідний резонанс, — зазначив він.