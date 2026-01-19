Депутату на Миколаївщині повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації на понад ₴4 млн

Депутата сільради на Миколаївщині підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Депутату сільської ради Доманівського району Миколаївської області повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець умисно вніс недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2023 та 2024 роки.

Реклама

Зокрема, у деклараціях він не зазначив відомості про вартість об’єктів нерухомого та рухомого майна, загальна сума яких перевищує 4 мільйони гривень.

Депутату інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації».

Санкція статті передбачає штраф до 102 тисяч гривень, або громадські роботи строком до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, старосту з Миколаївщини Анатолія Мороза оштрафували за те, що він навмисне затягував подання декларації про доходи та майно. Хоча посадовця попереджали про обов’язок зробити це до 1 квітня 2024 року, документи він подав лише восени цього року, після вручення підозри.