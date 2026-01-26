З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міськради поновили на посаді звільненого заступника Горностая

68 сесія Південноукраїнської міської ради VIII скликання, фото Південноукраїнська міська рада

З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міської ради поновили на посаді заступника міського голови Сергія Горностая, якого раніше було звільнено.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради 22 січня, повідомляють «МикВісті».

Начальник юридичного відділу Південноукраїнської міської ради Сергій Миськів зазначив, що проєкт рішення щодо поновлення Сергія Горностая виносили на розгляд депутатів уже в одинадцятий раз.

За його словами, документ передбачає введення посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та поновлення на ній Сергія Горностая. Крім того, пропонувалося включити його до складу виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради.

Сергій Миськів також наголосив, що за рішенням суду депутати зобов’язані подати звітність щодо результатів голосування з цього питання.

— Зобов’язано всіх депутатів за списком подати звіт. Є два варіанти подання: кожен може надіслати його з електронної пошти або можна оформити один узагальнений звіт. Подати його потрібно до 13 числа за результатами сесії, — пояснив він.

За словами керівника юрвідділу, за невиконання рішення суду передбачений штраф у розмірі від 20 до 40 прожиткових мінімумів, що становить від 65 до 130 тисяч гривень. Водночас у разі ухвалення відповідного рішення необхідність у поданні депутатських звітів відпадає.

— Прошу ще раз підтримати рішення суду, а вже потім приймати рішення по про'кту по структурі, який буде виноситись на наступну сесію. І там вже приймати рішення відносно заступника, якщо він там не подобається чи депутати хочуть його звільнити, — додав Сергій Миськів.

Також він повідомив, що Миколаївський окружний адміністративний суд уже наклав штраф у розмірі 51 тисячі 260 гривень на міського голову Південноукраїнська через невиконання рішення суду щодо поновлення посадовця.

У підсумку проєкт рішення винесли на голосування, і депутати підтримали поновлення Сергія Горностая на посаді.

Нагадаємо, що у березні 2025 року депутати розглядали проєкт рішення про поновлення Сергія Горностая, але не підтримали його. Крім того, за рішенням сесії скоротили дві посади заступників мера. Одну з них обіймав Сергій Горностай.

Після того у вересні 2025 року депутати знову не погодили поновлення на посаді заступника міського голови Сергія Горностая, який мав повернутися на своє робоче місце відповідно до рішення суду.

У серпні 2025 року у Південноукраїнську створили робочу групу, яка проведе службове розслідування щодо посадовців, причетних до неналежної підготовки документів про звільнення заступника міського голови Сергія Горностая.

Нагадаємо, що колишній заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення. Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень.

Ще у 2023 році депутати Південноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Південноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.