Південноукраїнська міськрада щомісяця платить по ₴45 тисяч звільненому заступнику мера

Сергій Горностай. Фото: його особиста Facebook-сторінка

У Південноукраїнську депутатам пропонують відновити посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та поновити на ній раніше звільненого Сергія Горностая. Це питання планують винести на розгляд сесії міської ради.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності та депутатської діяльності, повідомляють «МикВісті».

Членам комісії повідомили, що 13 січня суд ухвалив рішення, яким зобов’язав депутатів Південноукраїнської міськради до 13 лютого прозвітувати про виконання попереднього рішення щодо поновлення Сергія Горностая на посаді.

У зв’язку з цим депутатам запропонували ухвалити рішення, яке передбачає ввести посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і поновити на ній Сергія Горностая. А також ввести його до складу виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради.

Під час обговорення на засіданні комісії прозвучало, що міська рада щомісяця виплачує Сергію Горностаю близько 40–45 тисяч гривень за рішенням суду — як компенсацію за час вимушеного прогулу.

«Він кожен місяць подає і кожен місяць заявляє майнові вимоги про стягнення заробітної плати за час не виконання рішення суду. І суд просто стукає через два-три місяці молотком, каже: «Виконали?», — «Не виконали. Давайте з бюджету гроші». Він фактично у нас є позаштатним працівником, на якого в місяць по 40-45 тисяч гривень. Так хоч нехай ходить на роботу, — зазначили під час засідання.

Члени комісії підтримали винесення цього питання на розгляд сесії Південноукраїнської міської ради.

Нагадаємо, що у березні 2025 року депутати розглядали проєкт рішення про поновлення Сергія Горностая, але не підтримали його. Крім того, за рішенням сесії скоротили дві посади заступників мера. Одну з них обіймав Сергій Горностай.

Після того у вересні 2025 року депутати знову не погодили поновлення на посаді заступника міського голови Сергія Горностая, який мав повернутися на своє робоче місце відповідно до рішення суду.

У серпні 2025 року у Південноукраїнську створили робочу групу, яка проведе службове розслідування щодо посадовців, причетних до неналежної підготовки документів про звільнення заступника міського голови Сергія Горностая.

Нагадаємо, що колишній заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення. Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень.

Ще у 2023 році депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.