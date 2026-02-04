У Південноукраїнську ліквідували комунальне підприємство з багатомільйонними боргами

Депутати під час роботи на сесії міської ради. Фото: Південноукраїнська міська рада

Депутати Південноукраїнської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію комунального підприємства «Грааль», яке накопичило мільйонні борги, зокрема перед Південноукраїнською атомною електростанцією.

Відповідне рішення було прийнято під час сесії міської ради.

Спочатку депутати підтримали передачу електричних мереж підприємства на баланс КП «Служба комунального господарства», а також автобусних зупинок у Костянтинівці та Бузькому на баланс підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання».

Крім того, окремим рішенням створили ліквідаційну комісію та ліквідували саме підприємство «Грааль».

Як пояснив виконувач обов’язків начальника управління, начальник відділу комунальної власності Андрій Лопушенко, першим етапом ліквідації стане повна інвентаризація майна та фінансових зобов’язань підприємства. Для цього й сформували ліквідаційну комісію.

«Перш за все буде проведено повну інвентаризацію не лише майна, а й усіх зобов’язань КП «Грааль». Це борги перед атомною станцією, податковою, КП «ЖЕО», а також заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства», — повідомив Андрій Лопушенко.

За його словами, після завершення інвентаризації міській раді доведеться вирішувати питання погашення боргів за рахунок фінансової підтримки з бюджету громади.

«Це все буде проінвентаризовано та подано вам (депутатам, — прим.) звіт. Звісно ж потрібно буде допомога бюджету. Ці зобов’язання потрібно буде гасити», — додав він.

Як повідомляє місцеве видання «Гард сіті», станом на 2024 рік заборгованість КП «Грааль» тільки перед Південноукраїнською АЕС перевищувала 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Південноукраїнську затримали колишнього керівника КП «Грааль», якого підозрюють у махінаціях із закупівлею труб та привласненні понад 700 тисяч гривень з бюджету.

За версією слідства, наприкінці 2022 року він, виконуючи обов’язки директора підприємства, оформив документи про нібито поставку металевих труб для системи водопостачання. Насправді ж жодні труби на підприємство не надійшли.

Попри це, з міського бюджету перерахували 733 тисячі гривень приватній компанії, яка формально значилася постачальником, що й завдало підприємству значних фінансових збитків.

Також нагадаємо, що у грудні 2025 року начальнику управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради повідомили про підозру у розтраті коштів місцевого бюджету. Загальну суму збитків оцінюють у суму майже 248 тисяч гривень.