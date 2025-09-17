Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд

Сергій Горностай. Фото: його особиста Facebook-сторінка

У Південноукраїнську депутати не погодили поновлення на посаді заступника міського голови Сергія Горностая, який мав повернутися на своє робоче місце відповідно до рішення суду.

Про це стало відомо під час засідання сесії Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Депутатам запропонували проголосувати за виконання рішення Миколаївського адмінсуду, який зобов’язав поновити Сергія Горностая на посаді заступника мера з питань діяльності виконавчих органів ради.

Депутати не обговорювали дане питання, а одразу перейшли до голосування, однак «за» рішення проголосували лише 9 народних обранців.

Зазначимо, що у березні цього року депутати вже розглядали аналогічний проєкт рішення, але так само не підтримали його. Крім того, за рішенням сесії скоротили дві посади заступників мера. Одну з них обіймав Сергій Горностай, якого звільнили разом з іншими.

У серпні цього року у Південноукраїнську створили робочу групу, яка проведе службове розслідування щодо посадовців, причетних до неналежної підготовки документів про звільнення заступника міського голови Сергія Горностая.

Нагадаємо, що колишній заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення. Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень.

Ще у 2023 році депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.