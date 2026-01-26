 Опубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині 27 січня

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня. Ілюстративне фото: МикВістіДо 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 27 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30
    Всього: 18 годин
  • 1.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 2.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 2.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 3.1 – 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00
    Всього: 16 годин 30 хвилин
  • 3.2 – 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30
    Всього: 17 годин 30 хвилин
  • 4.1 – 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
    17 годин 30 хвилин
  • 4.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 5.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00
    Всього: 18 годин
  • 5.2 – 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30
    Всього: 16 годин
  • 6.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 6.2 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00
    Всього: 16 годин 30 хвилин

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міжнародні партнери передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Нафтогаз збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми
Якими будуть відключення світла 25 січня у Миколаєві та області: графік
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго
Реклама
Читайте також:
новини
Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Даріна Мельничук
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
новини
З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міськради поновили на посаді звільненого заступника Горностая

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго
Якими будуть відключення світла 25 січня у Миколаєві та області: графік
Нафтогаз збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми

Облздоровʼя: знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля — у стабільному стані

Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

2 години тому

Головне сьогодні