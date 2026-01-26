До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 27 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30

Всього: 18 годин

Всього: 18 годин 1.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00

Всього: 18 годин

Всього: 18 годин 2.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00

Всього: 18 годин

Всього: 18 годин 2.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00

Всього: 18 годин

Всього: 18 годин 3.1 – 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

Всього: 16 годин 30 хвилин 3.2 – 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30

Всього: 17 годин 30 хвилин

Всього: 17 годин 30 хвилин 4.1 – 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00

17 годин 30 хвилин

17 годин 30 хвилин 4.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00

Всього: 16 годин

Всього: 16 годин 5.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00

Всього: 18 годин

Всього: 18 годин 5.2 – 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30

Всього: 16 годин

Всього: 16 годин 6.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00

Всього: 16 годин

Всього: 16 годин 6.2 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міжнародні партнери передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.