Отголоски катаклизма донеслись 2 марта до соседей Греции: Албании, Северной Македонии, Черногории и Косово.

Об этом сообщает Bloomberg.

Информации о раненых жителях не поступало. Местная администрация уведомила о поврежденных зданиях, в основном это старые дома или постройки, стены которых обрушились или пошли трещинами.

В результате землетрясения люди выбежали из домов и офисных зданий на улицы в Ларисе и Тырнавосе, городах, ближайших к эпицентру. Толчки зафиксировали 2 марта в 10:15 по Гринвичу, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, который оценил предварительную магнитуду в 6,2 балла.

Геологическая служба США и Global Seismic Monitor Geofon оценили предварительную магнитуду землетрясения в 6,3 балла, в то время как сейсмологический институт Университета Аритотле в Салониках на севере Греции оценил магнитуду в 6 баллов.

Сейсмолог Афинского геодинамического института Василис Карастатис сообщил журналистам, что землетрясение возникло на линии разлома в районе, в котором исторически не бывало сильных землетрясений. По его словам, активность после землетрясения пока кажется нормальной, но за ситуацией следят эксперты.

Никос Гацас, мэр города Элассона, расположенного к северу от эпицентра, сообщил греческой государственной телекомпании ERT, что стены старых домов обрушились в близлежащих деревнях и что одна деревенская школа получила повреждения. Всех учеников эвакуировали во-время – травмированных нет.

Пожарная служба сообщила, что получила сообщения о повреждении одного дома и школы, в этот район направились начальник Генерального штаба национальной обороны и другие должностные лица гражданской обороны, пожарной охраны и политические деятели.

Ранее НикВести сообщали, что сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.