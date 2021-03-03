Николаевские патрульные остановили мужчину за нарушение ПДД, в ходе проверки документов они обнаружили, что авто не зарегистрировано на территории Украины.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области на своем канале в Telegram.

По информации правоохранителей, сегодня, 3 марта, во время патрулирования Центрального района Николаева патрульные остановили автомобиль BMW за нарушение правил дорожного движения.

Водитель предоставил для проверки документы на машину. Проверив авто по имеющимся базам данных, правоохранители выяснили, что транспортное средство с таким номером кузова вообще не зарегистрировано на территории Украины.

После этого патрульные вызвали на место происшествия следователей для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в течение ночной смены, 2 февраля, николаевские патрульные остановили за нарушение ПДД двух водителей, в последствии оказалось, что у них поддельные документы.