В течение ночной смены николаевские патрульные остановили за нарушение ПДД двух водителей, в последствии оказалось, что у них поддельные документы.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

В первом случае правоохранители остановили автомобиль Opel, водитель которого нарушил ПДД . В ходе проверки документов патрульные заметили, что в его водительском удостоверении отсутствует микротекст, защитные эмблемы, а также местами разный шрифт. Проверив документ по имеющимся базам, патрульные выяснили, что водительское удостоверение под таким номером принадлежит совсем другому человеку.

Позже инспекторы остановили также за нарушение ПДД автомобиль BMW. Во время проверки выяснилось, что у машины нет специального VIN-номера кузова, а в свидетельстве о регистрации нет никаких соответствующих отметок. Патрульные проверили автомобиль и выяснили, что его нет в базе.

В обоих случаях патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, 28 января в Николаеве на улице Крылова автомобиль Nissan Micra сбил девушку – лейтенанта патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.