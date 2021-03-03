На территории Николаевского морского торгового порта в Заводском районе города случился пожар.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня, 3 марта, в 15:42 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в Заводском районе Николаева.

По указанному адресу направлены отделения 3,4 государственных пожарно-спасательных частей города и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По приезду спасатели установили, что горит кабина портального крана на ориентировочной площади 30 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 15:56, в 16:00 потушили. Всего использовали 5 единиц техники ГСЧС, на месте работали 15 спасателей.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе, что на Николаевщине, полыхал цех по переработке семян подсолнечника.