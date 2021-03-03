Сегодня, 3 марта, в период времени с 19:00 до 21:00 в Центральном и Ингульском районах Николаева ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Это связано с проведением полицией следственного эксперимента.

С 19:00 до 20:00 правоохранители ограничат трафик в районе конечной остановки 16-го маршрута по улице Космонавтов в Ингульском районе.

С 20:00 до 21:00 частично ограничат движение по проспекту Центральному в районе магазина «Сотка», от улицы Соборной до Декабристов.

Напомним, 28 февраля в Николаеве для проезда транспорта открыли проспект Центральный, часть которого перекрывали из-за ремонта коллектора.