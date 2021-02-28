Сегодня, 28 февраля, в Николаеве для проезда транспорта открыли проспект Центральный, часть которого перекрывали из-за ремонта коллектора.

Об этом рассказал николаевский городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Instagram.

По словам городского головы, несмотря на то, что движение транспорта восстановлено, работы по ремонту коллектора продолжаются.

— Раньше запланированного времени открываем проспект Центральный. Три недели назад мы перекрывали одну часть, сейчас вторая часть, запускаем движение и продолжаем восстановление самотечного коллектора, который идет по улице Малая Морская. Остался еще кусочек до улицы Потемкинская, - рассказал Александр Сенкевич.

Как рассказал директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко, работы по ремонту коллектора в центре Николаева планируют завершить к маю этого года.

— Если ничего не помешает, потому что у нас всегда есть проблемы с тем, что коммуникации пересекаются, планируем до конца мая закончить ремонт этого коллектора, - сказал Борис Дуденко.

Напомним, в связи с ремонтными работами самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 февраля в Николаеве частично перекрыли движение.

Из-за проведения реконструкции объекта дорогу также перекрывали с 22 по 24 января.