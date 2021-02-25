В связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 января в Николаеве частично перекроют движение.

Об этом информирует управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета.

Как сообщают в управлении, с 26 по 28 февраля включительно перекроют движение транспортных средств по проспекту Центральному, на перекрестке с Малой Морской в направлении к улице Соборной.

В связи с этим, городской пассажирский транспорт изменит схему своего движения.

Автобусы по проспекту Центральному в сторону улицы Соборной будут ходить по такой схеме: проспект Центральный — улица Гражданская — улица Шевченко — улица Шнеерсона — проспект Центральный.

Направление движения троллейбусов №2: проспект Центральный — улица Садовая — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный.

Троллейбусы под номером 5 будут ходить по направлению: Херсонское шоссе — проспект Центральный — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный.

Напомним, из-за ремонта коллектора движение в Николаеве в районе Дормашины перекрывали также с 22 по 24 января.