В среду, 3 марта, на Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка в результате обстрела боевиков украинский боец получил ранения.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка (ОТУ) «Север».

— Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что воина оперативно доставили в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

На обстрелы российских наемников украинские военные открыли огонь.

— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, — резюмировали в ОТУ «Север».

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 2 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, запустив неподалеку от Счастья беспилотник. Также они провоцируют украинских военных открывать огонь и препятствуют работе миссии ОБСЕ.