Перед очередным боем человек хотел поймать животное, но к когтям петуха были прикреплены лезвия.

Хозяин погиб от потери крови по дороге в госпиталь, пишет «Новое время».

Отмечается, что с 1960 года петушиные бои считаются незаконными на территории Индии. Однако, в некоторых регионах страны такое развлечения остается популярным.

Недавний инцидент с петушиными боями закончился смертью хозяина петуха в индийском поселении Лотунер. Готовясь к очередному бою, владелец животного хотел поймать петуха, но к его когтям были прикреплены лезвия.

Птица ударила человека в пах, после чего он умер от потери крови по дороге в больницу.

Полиция арестовала петуха для предоставления его в качестве доказательств на судебном заседании. В правоохранительных органах также заявили о розыске 15 человек, которые обвиняются в незаконных азартных играх и непредумышленном убийстве из-за петушиных боев.

Примечательно, что подобный случай в Индии происходит не впервые: в прошлом году погиб человек, который получил ножевое ранение в шею от своего петуха.

В петушиных боях зрители делают ставки, а животные чаще всего сражаются насмерть. К когтям петухов крепят лезвия и иногда вводят в их организм стероиды.

— Для многих людей выращивание боевых птиц — единственный источник дохода. Это отличный вид спорта, но ножи добавляют элемента жестокости. Без ножей это был бы приемлемый вид спорта, - заявил один из индийских политиков, которые выступает за легализацию петушиных боев.

Петушиные бои также остаются чрезвычайно популярными на Филиппинах: там эта индустрия приносит более одного миллиарда долларов в год, и существуют отдельные «Олимпийские игры» по петушиным боям.

Благодаря новой государственной системе «e-sabong» жители страны могут делать ставки на петушиные бои онлайн.

Напомним, что в провинции Северный Самар на Филиппинах полицейские совершили рейд на дом, где проводили незаконные петушиные бои. Один полицейский погиб во время обыска из-за того, что петух лезвием перерезал ему бедренную артерию.