На реке Южный Буг обнаружили браконьера, который с помощью незаконных орудий выловил более тысячи раков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 3 марта, сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области совместно с экологами провели профилактический рейд по акватории Южного Буга.

Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину, который с помощью запрещенного снаряжения незаконно вылавливал раков.

Полицейские изъяли у нарушителя более тысячи особей. Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 28 000 гривен.

Также изъяли незаконные орудия для ловли, а раков выпустили обратно в водоем.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направили в суд.

Решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.