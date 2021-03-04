На реке Южный Буг обнаружили браконьера, который с помощью незаконных орудий выловил более тысячи раков.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Вчера, 3 марта, сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области совместно с экологами провели профилактический рейд по акватории Южного Буга.
Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину, который с помощью запрещенного снаряжения незаконно вылавливал раков.
Полицейские изъяли у нарушителя более тысячи особей. Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 28 000 гривен.
Также изъяли незаконные орудия для ловли, а раков выпустили обратно в водоем.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направили в суд.
Решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.
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На реке Южный Буг обнаружили браконьера, который с помощью незаконных орудий выловил более тысячи раков.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Вчера, 3 марта, сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области совместно с экологами провели профилактический рейд по акватории Южного Буга.
Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину, который с помощью запрещенного снаряжения незаконно вылавливал раков.
Полицейские изъяли у нарушителя более тысячи особей. Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 28 000 гривен.
Также изъяли незаконные орудия для ловли, а раков выпустили обратно в водоем.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направили в суд.
Решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.