В Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Известно, что 3 февраля сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области проводили профилактический рейд по акватории реки Южный Буг.
Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который с помощью запрещенных рыболовных орудий - сеток, занимался незаконным выловом рыбы.
В трех сетках полицейские изъяли 66 особей тарани и 16 - густеры. Причиненный вред составил около 6 тысяч гривен. Сетки у браконьера изъяли, а биоресурсы конфисковали.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.
В данный момент решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, 14 января в Николаевской области в селе Себино на реке Южный Буг разоблачили двух браконьеров, которые наловили рыбы почти на 3 тысячи гривен.
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В Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Известно, что 3 февраля сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области проводили профилактический рейд по акватории реки Южный Буг.
Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который с помощью запрещенных рыболовных орудий - сеток, занимался незаконным выловом рыбы.
В трех сетках полицейские изъяли 66 особей тарани и 16 - густеры. Причиненный вред составил около 6 тысяч гривен. Сетки у браконьера изъяли, а биоресурсы конфисковали.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.
В данный момент решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, 14 января в Николаевской области в селе Себино на реке Южный Буг разоблачили двух браконьеров, которые наловили рыбы почти на 3 тысячи гривен.
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа