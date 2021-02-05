В Новоодесском районе Николаевской области задержали браконьера, который вылавливал рыбу с помощью незаконных орудий.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Известно, что 3 февраля сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области проводили профилактический рейд по акватории реки Южный Буг.

Так, в Новоодесском районе правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который с помощью запрещенных рыболовных орудий - сеток, занимался незаконным выловом рыбы.

В трех сетках полицейские изъяли 66 особей тарани и 16 - густеры. Причиненный вред составил около 6 тысяч гривен. Сетки у браконьера изъяли, а биоресурсы конфисковали.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

В данный момент решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 14 января в Николаевской области в селе Себино на реке Южный Буг разоблачили двух браконьеров, которые наловили рыбы почти на 3 тысячи гривен.