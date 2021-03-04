Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая изготовляла и сбывала крупные суммы фальшивых долларов США на территории Украины.

Об этом пишет пресс-служба ГУ СБУ в Николаевской области.

Так, сотрудники СБУ установили, что злоумышленники изготавливали и сбывали «по связям» поддельные банкноты номиналом 100 долларов.

По предварительной информации, участники группировки действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных денег составлял до 100 000 долларов США.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию преступниками почти 20 000 фальшивых банкнот, фигурантов дела задержали по статье 208. Разоблачение злоумышленников проводились под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры, а также выявили в ходе обыска пистолет иностранного производства, поддельные паспорта граждан Украины, платежные карточки, которые были задействованы в сделках и другие вещевые доказательства.

В данный момент участникам группировки сообщили о подозрении по части 2 статьи 199 (изготовление и сбыт поддельных денег). Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали двоих аферисток, которые забирали у пенсионеров деньги, отдавая взамен сувенирные.