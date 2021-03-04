В Николаеве полицейские задержали двоих аферисток, которые, представившись сотрудницами соцслужбы, обманом забирали у пенсионеров деньги, а часть прибыли отдавали своему «куратору».

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что 2 марта в полицию поступило сообщение от жительницы Центрального района о том, что неизвестная женщина обманула ее 82-летнюю соседку на 15 тысяч гривен. Злоумышленница встретила пожилую женщину на улице, представилась сотрудницей соцслужбы и сообщила, что ей срочно нужно поменять имеющиеся деньги на новые, иначе вскоре старые будут недействительными.

Бабушка отдала незнакомой женщине 15 тысяч гривен, а взамен получила сувенирные деньги. Только когда мошенница ушла, пенсионерка увидела надпись «сувенир», и рассказала все соседке.

Аферистку по описанию быстро разыскали оперативники Управления уголовного розыска. Оказалось, что она имела союзницу. Вдвоем женщины неславянской внешности обманывали пожилых людей под разными легендами: снимали порчу, гадали, меняли деньги.

Известно, что только за день мошенницы могли обмануть до четырех жертв. Деньги пострадавших делили между собой, также часть отдавали так называемом «куратору» — известному в определенных криминальных кругах жителю микрорайона Широкая Балка, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следователи и оперативники провели ряд обысков и осмотров. В результате полицейские изъяли денежные средства, черновые записи, технику, мобильные телефоны, сим-карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности аферистов.

Женщин доставили в отделение полиции, где изъяли у них деньги потерпевшей. Их действия квалифицированы, как мошенничество (часть 1 статьи 190 УК).

Также проверяется причастность злоумышленниц и других лиц к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, что в Николаеве мошенница, представившись работником почты, забрала у пенсионерки 35 тысяч гривен под предлогом обмена валют.