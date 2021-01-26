В Николаеве мошенница, представившись работником почты, обманным путем забрала у пенсионерки 35 тысяч гривен под предлогом обмена валют.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаеве.

В полицию обратилась 77-летняя жительница Николаева, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам пенсионерки, на улице она встретила незнакомку, которая представилась работником почты и рассказала, что началась денежная реформа и нужно обменять старые купюры на купюры нового образца.

Доверившись незнакомке, пенсионерка пригласила женщину домой, вынесла свои сбережения в размере 35 000 гривен и отдала их аферистке. Злоумышленница, в свою очередь, дала потерпевшей конверт с сувенирными купюрами и исчезла.

По факту преступления начато уголовное производство по части 1 статьи 190 «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители разыскивают злоумышленницу и просят граждан уведомлять пожилых родственников о том, что на сегодняшний день обмен валют в Украине не проводится, чтобы не допустить повторных случаев мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева пенсионерка передала мошенникам 93 000 гривен якобы на лечение своей внучки.