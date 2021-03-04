В Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который пытался доставить контрфактные сигареты в Венгрию. При тщательной проверке автомобиля «Mitsubishi» в панелях дверей обнаружили 250 пачек табачных изделий.
После обнаружения сигарет пограничники изъяли товар и средство доставки, сумма конфискованного имущества достигла 220 тысяч гривен.
Напомним, украинские пограничники задержали в Черновецкой области мужчину, планировавшего помочь добраться в Румынию гражданам Индии и Пакистана.
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В Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который пытался доставить контрфактные сигареты в Венгрию. При тщательной проверке автомобиля «Mitsubishi» в панелях дверей обнаружили 250 пачек табачных изделий.
После обнаружения сигарет пограничники изъяли товар и средство доставки, сумма конфискованного имущества достигла 220 тысяч гривен.
Напомним, украинские пограничники задержали в Черновецкой области мужчину, планировавшего помочь добраться в Румынию гражданам Индии и Пакистана.