В Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который пытался доставить контрфактные сигареты в Венгрию. При тщательной проверке автомобиля «Mitsubishi» в панелях дверей обнаружили 250 пачек табачных изделий.

После обнаружения сигарет пограничники изъяли товар и средство доставки, сумма конфискованного имущества достигла 220 тысяч гривен.

Напомним, украинские пограничники задержали в Черновецкой области мужчину, планировавшего помочь добраться в Румынию гражданам Индии и Пакистана.