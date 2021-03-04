Полицейские Первомайска поймали на горячем группу злоумышленников, которые ночью воровали имущество из автомобилей местных жителей.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщают правоохранители, с начала года в отдел полиции в Первомайске начали поступать заявления от местных жителей о том, что их автомобили обворовывают неизвестные. По фактам краж были возбуждены уголовные производства и начато следствие.

Полицейские выяснили, что ночью воры проникали в машины, припаркованные на улице, и воровали аккумуляторы, автомагнитолы, запасные колеса и другое.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, ночью 3 марта оперуполномоченные задержали двух парней при попытке совершения очередной кражи из легковушки. Злоумышленниками оказались местные жители 21 и 24 лет, их задержали в порядке статьи 208.

После этого правоохранители провели обыск в жилье одного из воров. Они установили, что к серии автомобильных краж причастны еще двое местных жителей, 17 и 18 лет, старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Во время обыска в доме задержанного правоохранители изъяли аккумуляторные батареи, несколько запасных колес, автомагнитолы и колонки к ним, инструменты, наборы ключей и тому подобное.

Как выяснилось, четверо приятелей решили таким образом заработать легких денег. Действуя в сговоре, они ночью обворовывали автомобили местных жителей и продавали украденное. Изъятое имущество вернут потерпевшим.

Начаты уголовные производства по частям 2, 3 статьи 185 «Кража», части 3 статьи 15, части 3 статьи 185 «Покушение на совершение кражи». Преступникам грозит тюремное заключение до шести лет.

Так, при процессуальном руководстве местной прокуратуры задержанным 21 и 24 лет сообщили о подозрении в совершении девяти и восьми эпизодов преступлений. В отношении двух младших фигурантов в прокуратуре решают вопрос о вручении им подозрения в совершении серии автомобильных краж. В ближайшее время суд будет выбирать каждому меру пресечения.

В данный момент в полиции также проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Первомайского района и Николаевской области.

Напомним, 14 февраля в Первомайске правоохранители поймали на горячем вора, который разбил окно в доме и пробрался внутрь.