В Первомайске правоохранители поймали на горячем вора, который разбил окно в доме и пробрался внутрь.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

Вчера вечером, 14 февраля, в полицию позвонил 49-летний местный житель и сообщил, что кто-то проник в дом его соседей, которые временно там не проживают.

Со слов заявителя, он услышал шум на соседнем участке, за которым присматривает, находясь у себя во дворе. Мужчина заметил, что окно дома разбито, а внутри кто-то ходит.

На вызов прибыл экипаж полицейских, которые патрулировали улицы города неподалеку. Правоохранители застали на территории дома вора, который выбрасывал через разбитое окно на улицу имущество, планируя его украсть, но злоумышленника задержали. На месте преступления работала следственно-оперативная группа и криминалист.

Вора доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208. Им оказался 23-летний местный житель, которого на момент задержания уже подозревали в совершении аналогичного преступления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 15 и части 3 статьи 185 «Покушение на кражу, соединенную с проникновением в жилище», злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале февраля в Центральном районе Николаева ранее судимый подросток отобрал телефон у школьника, после чего позвонил его матери и потребовал 600 гривен за его возвращение.