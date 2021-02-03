В Центральном районе Николаева ранее судимый подросток отобрал телефон у школьника, после чего позвонил его матери и потребовал 600 гривен за его возвращение.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что в отделение полиции № 1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный ограбил ее сына. Как выяснили правоохранители, 1 февраля ее 11-летний сын находился у музыкальной школы по улице Лягина. Во время разговора с матерью по телефону к нему подошел незнакомый парень и попросил воспользоваться мобильным. Несовершеннолетний отказал незнакомцу, после чего тот выхватил телефон у него из рук и скрылся.

После этого злоумышленник написал матери школьника сообщение, в котором предложил вернуть телефон за денежное вознаграждение в размере 600 гривен. Женщина согласилась и договорилась с ним о встрече, предварительно сообщив в полицию.

Когда грабитель приехал на место встречи, его уже ждали сотрудники уголовного розыска отделения полиции. Они задержали злоумышленника, когда он возвращал телефон. Стало известно, что 16-летний подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его доставили в отделение и задержали в порядке статьи 208.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 186 «Грабеж», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.