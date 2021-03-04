Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

Напомним, 23 февраля обнаружили 187 трупов птиц на территории дендропарка и озер в пределах биосферного заповедника «Аскания-Нова».

Эксперты исследовали тела погибших птиц, а также провели анализ воды, кормовой смеси и зерна на полях вблизи заповедника. В телах птиц обнаружили бродифакум — это яд, который используют против всех видов грызунов.

В организме птиц обнаружили концентрацию вещества, которое могло привести к смерти. Яд также обнаружили на зерне с поля вблизи заповедника. В образцах воды из прудов Глиняный, Внешний, Внутренний, Круглый и образцах корма яд не нашли.