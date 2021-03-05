С фермы в южноафриканской провинции Западный Кейп массово сбежали молодые крокодилы — около 27 из них уже удалось поймать, но местные власти не знают, сколько рептилий еще на свободе.

Об этом пишет BBC.

В среду, 3 февраля, крокодилы длиной до 1,5 метров сбежали с фермы через сломанный забор и, вероятно, направились в сторону реки Бриде. Власти призвали местных жителей не приближаться к крокодилам. Полиция создала особый отдел, который охотится на сбежавших рептилий у реки — там расставили ловушки с наживкой.

По словам спикера службы охраны природы CapeNature Петро ван Рина, крокодилы опасны, потому что являются дикими животными, хоть и удерживались в неволе.

— Люди не должны приближаться к ним, а также не ходить к реке, пока их не поймают, — предупредили экологи.

Напомним, в декабре прошлого года около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.