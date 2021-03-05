В бельгийском поселке Дудзеле, что вблизи Брюгге, товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего водитель-украинец погиб на месте происшествия.
об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.
Погибшему украинцу было 55 лет. Более полезен никто не пострадал.
Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.
Инцидент произошел вечером в среду, 3 марта. Полиция считает, что главная причина аварии - туман. Из-за плохих погодных условий человек мог не заметить светофор на переезде.
Напомним, ранее на трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.
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В бельгийском поселке Дудзеле, что вблизи Брюгге, товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего водитель-украинец погиб на месте происшествия.
об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.
Погибшему украинцу было 55 лет. Более полезен никто не пострадал.
Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.
Инцидент произошел вечером в среду, 3 марта. Полиция считает, что главная причина аварии - туман. Из-за плохих погодных условий человек мог не заметить светофор на переезде.
Напомним, ранее на трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.