В бельгийском поселке Дудзеле, что вблизи Брюгге, товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего водитель-украинец погиб на месте происшествия.

об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.

Погибшему украинцу было 55 лет. Более полезен никто не пострадал.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.

Инцидент произошел вечером в среду, 3 марта. Полиция считает, что главная причина аварии - туман. Из-за плохих погодных условий человек мог не заметить светофор на переезде.

Напомним, ранее на трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.