В акватории реки Южный Буг в Николаевской области нашли труп мужчины.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 4 марта, в 8:20 по экстренному номеру «101» поступило сообщение от сотрудников полиции. Правоохранители попросили спасателей помочь достать из акватории Южного Буга тело погибшего мужчины. Его обнаружили в районе села Бугское Арбузинского района Николаевской области.

По указанному адресу прибыло отделение 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели извлекли тело, которое находилось в воде на расстоянии 3 метров от берега, в дальнейшем его направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Первомайск для установления причины смерти мужчины.

Напомним, 3 марта в Корабельном районе Николаева случился пожар в частном жилом доме, спасатели нашли внутри тело погибшей женщины.