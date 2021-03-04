В Корабельном районе Николаева случился пожар в частном жилом доме, спасатели нашли внутри тело погибшей женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 3 марта, в 15:35 на линию «101» от соседей поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Чернышевского в Корабельном районе Николаева.
По указанному адресу прибыл дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В ходе разведки в плотно задымленной комнате обнаружили тело погибшей женщины 1980 года рождения. Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали в 15:50. Его вероятная причина – неосторожность при курении.
Всего от ГСЧС для тушения огня использовали 2 единицы техники, на месте работали 9 человек.
Напомним, в феврале на Николаевщине горели жилые постройки – жертвой пожара стала пожилая женщина.
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В Корабельном районе Николаева случился пожар в частном жилом доме, спасатели нашли внутри тело погибшей женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 3 марта, в 15:35 на линию «101» от соседей поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Чернышевского в Корабельном районе Николаева.
По указанному адресу прибыл дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В ходе разведки в плотно задымленной комнате обнаружили тело погибшей женщины 1980 года рождения. Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали в 15:50. Его вероятная причина – неосторожность при курении.
Всего от ГСЧС для тушения огня использовали 2 единицы техники, на месте работали 9 человек.
Напомним, в феврале на Николаевщине горели жилые постройки – жертвой пожара стала пожилая женщина.