В Корабельном районе Николаева случился пожар в частном жилом доме, спасатели нашли внутри тело погибшей женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 3 марта, в 15:35 на линию «101» от соседей поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Чернышевского в Корабельном районе Николаева.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В ходе разведки в плотно задымленной комнате обнаружили тело погибшей женщины 1980 года рождения. Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали в 15:50. Его вероятная причина – неосторожность при курении.

Всего от ГСЧС для тушения огня использовали 2 единицы техники, на месте работали 9 человек.

Напомним, в феврале на Николаевщине горели жилые постройки – жертвой пожара стала пожилая женщина.