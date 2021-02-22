В Николаевской области 21 февраля дважды горели жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый инцидент произошел в Новом Буге, в 08:01 спасателям поступила информации о возгорании в частном хозяйстве по улице Бугского полка, на место происшествия выехали два отделения дежурных пожарников. При разведки ситуации спасатели обнаружили в одной из комнат погибшую женщину 1957 года рождения. В 10:25 удалось локализовать очаг пламени, через 20 минут пожар окончательно ликвидировали, причина инцидента сейчас устанавливается.

О втором случае спасателям стало известно в 09:50. Воспламенение произошло в жилом доме по улице Центральной в селе Гурьевка Константиновской ОТГ. В этот раз обошлось без жертв, в 10:25 пожар локализировали, в 10:45 – потушили. По предварительной версии возгорание произошло из-за замыкания электросети.

Напомним, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.