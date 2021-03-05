Украинские пограничники задержали 5 марта гражданина Сирии и марокканца, те пытались попасть в страны Европейского союза, обогнув контроль.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Оперативники заприметили подозрительное движение в сторону границы и остановили правонарушителя в метрах от нее. У задержанного не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Сирии и добавил, что прибыл в Украину самолетом, на него составят административный протокол за незаконное пересечение границы.
В другом случае отметился гражданин Марокко, его остановили возле польской границы, при себе у мужчины был и паспорт, и разрешение на временное нахождение на территории Украины, однако он сразу признался, что хотел попасть в Европу для лучших условий. На задержанного также составят протокол об административном правонарушении.
Напомним, в Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.
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Украинские пограничники задержали 5 марта гражданина Сирии и марокканца, те пытались попасть в страны Европейского союза, обогнув контроль.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Оперативники заприметили подозрительное движение в сторону границы и остановили правонарушителя в метрах от нее. У задержанного не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Сирии и добавил, что прибыл в Украину самолетом, на него составят административный протокол за незаконное пересечение границы.
В другом случае отметился гражданин Марокко, его остановили возле польской границы, при себе у мужчины был и паспорт, и разрешение на временное нахождение на территории Украины, однако он сразу признался, что хотел попасть в Европу для лучших условий. На задержанного также составят протокол об административном правонарушении.
Напомним, в Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.