Украинские пограничники задержали 5 марта гражданина Сирии и марокканца, те пытались попасть в страны Европейского союза, обогнув контроль.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Оперативники заприметили подозрительное движение в сторону границы и остановили правонарушителя в метрах от нее. У задержанного не оказалось при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Сирии и добавил, что прибыл в Украину самолетом, на него составят административный протокол за незаконное пересечение границы.

В другом случае отметился гражданин Марокко, его остановили возле польской границы, при себе у мужчины был и паспорт, и разрешение на временное нахождение на территории Украины, однако он сразу признался, что хотел попасть в Европу для лучших условий. На задержанного также составят протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Закарпатской области украинские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции в Венгрию.