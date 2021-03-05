Правоохранители Николаева поймали на горячем группу злоумышленников, которые похищали автомобили марки ВАЗ.

Об этом уведомляет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщается, 3 марта николаевские оперативники Управления уголовного розыска, оперативники и следователи Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры провели спецоперацию по задержанию группы злоумышленников, которые угоняли автомобили исключительно марки ВАЗ. Воров поймали на горячем, когда они пытались скрыться на угнанной машине.

По информации полиции, с начала года на территории Николаева и области совершили ряд автомобильных угонов. Правоохранители установили, что четверо преступников возрастом от 20 до 24 лет, живущие в одном из райцентров Николаевщины, специализировались на угоне автомобилей советских времен. После похищения они перепродавали машины по поддельным документам или сдавали на запчасти.

Кроме того, злоумышленники несколько раз совершали кражи со складов ферм одного из райцентров, похищая топливо, удобрения и радиоприемники с транспортных средств.

Злоумышленников доставили в отделение полиции и задержали в порядке статьи 208. Во время обысков полицейские изъяли телефоны, номерные знаки, несколько автомобилей, запчасти от ранее похищенных машин и другие доказательства.

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством», а также по части 3 статьи 185 «Кража». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Похитителей авто подозревают в пяти преступлениях, совершенных в Николаеве и одного — в Вознесенске. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Николаевской области.

Напомним, в Каховке ранее судимый мужчина угнал автомобиль и предложил покататься своей сожительнице, сказав ей, что машину ему выдали на новом месте работы.