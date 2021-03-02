В Каховке ранее судимый мужчина угнал автомобиль и предложил покататься своей сожительнице, сказав ей, что машину ему выдали на новом месте работы.

Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 28 февраля, около 23:15 в полицию обратился 34-летний житель Каховки. Мужчина рассказал, что вечером приехал к брату в гости на автомобиле «ВАЗ 2101», который оставил незапертым возле дома. Через 2 часа мужчина собрался возвращаться домой, но обнаружил пропажу автомобиля.

Через полчаса экипаж сектора реагирования заметил вблизи села Раздольное похожий по описанию автомобиль. Полицейские подали водителю сигнал для остановки, но он только увеличил скорость, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование и через несколько километров остановили «ВАЗ». В салоне, кроме водителя, находилась женщина с маленьким ребенком.

В отделении полиции мужчина пояснил, что утром сожительница отправила его на поиски работы. Он поехал в Каховку, там зашел в гости к тестю, где они вместе распивали алкоголь. Затем он решил обмануть женщину - позвонил и сказал, что нашел работу, а сам пошел бродить по улицам, где увидел незапертую машину. Мужчина соединил провода в замке зажигания, завел автомобиль и поехал на нем домой. Сожительнице мужчина рассказал, что автомобиль ему выдали на новой работе и предложил ей прокатиться.

Стало известно, что 41-летний злоумышленник проживает в селе Новонаталовка Херсонской области. В 2015 году он был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и в августе этого года освободился из мест лишения свободы. Однако, уже 16 ноября 2020 злоумышленник продолжил свои незаконные действия и угнал у 47-летнего каховчанина такой же автомобиль «ВАЗ».

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208, открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 25 января в Николаеве пьяный мужчина в трусах избил водителя Hyundai и угнал его автомобиль.