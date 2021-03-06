Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.
В частности, в Донецкой области было задокументировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство из них произошло в районе к югу от н. п. Новолуганское (подконтролен правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).
За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушениях, большинство из которых произошла также вблизи Широкино.
Как сообщалось, за два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 – получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.
В частности, в Донецкой области было задокументировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство из них произошло в районе к югу от н. п. Новолуганское (подконтролен правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).
За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушениях, большинство из которых произошла также вблизи Широкино.
Как сообщалось, за два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 – получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.