Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области было задокументировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство из них произошло в районе к югу от н. п. Новолуганское (подконтролен правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушениях, большинство из которых произошла также вблизи Широкино.

Как сообщалось, за два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 – получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.