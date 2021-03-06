За прошедшие сутки на Николаевщине от пожара пострадали два неэксплуатируемых дома и сенник.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел в Арбузинском районе, утром 5 марта в Службу спасения поступила информация о пожаре в заброшенном доме по улице Тарасовской в селе Воеводском. На место происшествия выехали дежурные пожарники. По прибытии спасателям удалось для начала локализовать очаг возгорания, а еще через 40 минут полностью погасить. Причиной инцидента стало вопламенение сена.

Похожий случай произошел в Первомайске по улице Гагарина, там загорелась кровля неэксплуатируемого помещения. Через 20 минут после вызова пожар был потушен.





Третий случай произошел вечером 5 марта — в 20:15. Спасателям пришло уведомление о горящем сеннике на частном участке по улице Шевченка в Доманевке Николаевской области. Через 40 минут с пожаром было покончено, причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Николаевской области, рядом с Первомайском, пожарники помогли отбуксировать автомобиль «‎Ford», съехавший в кювет.